Bilal Erdoğan: Gazze'de büyük bir soykırımın yaşandığını görüyoruz

Montessori felsefesinin insanlığın gelişimine olan katkısının doğru anlaşılması amacıyla MATEPP tarafından düzenlenen "İnsanlık için Eğitim" temalı II. Uluslararası Montessori Zirvesi, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılım sağladığı programla Üsküdar'da gerçekleştirildi.

'İnsanlık İçin Eğitim' temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Montessori Zirvesi Üsküdar'da düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katılım sağladı. Yurt içi ve yurt dışından konuklarında yer aldığı zirve, "İnsanlık Gelişiminde Eğitimin Rolü" panelinin ardından canlı bağlantı ve atölyeler ile devam etti. Program sonunda YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, panele katılım sağlayan konuşmacılara sertifikalarını takdim etti.

"İNSANLIK İÇİN EĞİTİMİN YENİDEN TARTIŞILMASI KRİTİK ÖNEME AİT"

Zirve sonrası konuşan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye'de farklı bir pedagojik yaklaşımı hakkı ile uygulama gayreti içerisindeyiz. Türkiye'de Montessori metodu, özellikle okul öncesinde aranılan bir yaklaşım. Montessori yaklaşımının insan fıtratına olan hassasiyeti ve yakınlığı bizi cezbetti. Kendi inancımıza kendi kültürümüze çok yakın bir eğitim yaklaşımı olduğunu düşündük. Diğer yandan şu anda bölgemizde savaşların olduğunu hemen yakınımızda Gazze'de büyük bir soykırımın yaşandığını görüyoruz. Demek ki dünyada hala bu kadar çok savaş devam ediyorsa yani batı medeniyeti tarafından bir durdurma girişimi dahi yapılamıyorsa batının önümüze koymuş olduğu bu eğitim yaklaşımları hedefine varmıyor demektir. O sebeple burada insanlık için eğitimin yeniden tartışılması kritik öneme ait. Ben yurt içinden hem de yurt dışından katılımcılara , eğitimin gönüllüsü olan insanlara ve tüm katılımcılara gerçekten çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.