İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2023 Cumartesi / 20 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilal Erdoğan: Gazze'de büyük bir soykırımın yaşandığını görüyoruz
Güncel

Bilal Erdoğan: Gazze'de büyük bir soykırımın yaşandığını görüyoruz

MATEPP tarafından düzenlenen “İnsanlık için Eğitim” temalı II. Uluslararası Montessori Zirvesi sonrası konuşan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 'Şu anda bölgemizde savaşların olduğunu hemen yakınımızda Gazze'de büyük bir soykırımın yaşandığını görüyoruz. Demek ki dünyada hala bu kadar çok savaş devam ediyorsa yani batı medeniyeti tarafından bir durdurma girişimi dahi yapılamıyorsa batının önümüze koymuş olduğu bu eğitim yaklaşımları hedefine varmıyor demektir.' dedi.

IHA2 Aralık 2023 Cumartesi 13:18 - Güncelleme:
Bilal Erdoğan: Gazze'de büyük bir soykırımın yaşandığını görüyoruz
ABONE OL

Montessori felsefesinin insanlığın gelişimine olan katkısının doğru anlaşılması amacıyla MATEPP tarafından düzenlenen "İnsanlık için Eğitim" temalı II. Uluslararası Montessori Zirvesi, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılım sağladığı programla Üsküdar'da gerçekleştirildi.

'İnsanlık İçin Eğitim' temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Montessori Zirvesi Üsküdar'da düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katılım sağladı. Yurt içi ve yurt dışından konuklarında yer aldığı zirve, "İnsanlık Gelişiminde Eğitimin Rolü" panelinin ardından canlı bağlantı ve atölyeler ile devam etti. Program sonunda YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, panele katılım sağlayan konuşmacılara sertifikalarını takdim etti.

"İNSANLIK İÇİN EĞİTİMİN YENİDEN TARTIŞILMASI KRİTİK ÖNEME AİT"

Zirve sonrası konuşan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye'de farklı bir pedagojik yaklaşımı hakkı ile uygulama gayreti içerisindeyiz. Türkiye'de Montessori metodu, özellikle okul öncesinde aranılan bir yaklaşım. Montessori yaklaşımının insan fıtratına olan hassasiyeti ve yakınlığı bizi cezbetti. Kendi inancımıza kendi kültürümüze çok yakın bir eğitim yaklaşımı olduğunu düşündük. Diğer yandan şu anda bölgemizde savaşların olduğunu hemen yakınımızda Gazze'de büyük bir soykırımın yaşandığını görüyoruz. Demek ki dünyada hala bu kadar çok savaş devam ediyorsa yani batı medeniyeti tarafından bir durdurma girişimi dahi yapılamıyorsa batının önümüze koymuş olduğu bu eğitim yaklaşımları hedefine varmıyor demektir. O sebeple burada insanlık için eğitimin yeniden tartışılması kritik öneme ait. Ben yurt içinden hem de yurt dışından katılımcılara , eğitimin gönüllüsü olan insanlara ve tüm katılımcılara gerçekten çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.