Bilal Erdoğan: İstanbul'u Tayyip Erdoğan gibi seven bir başkana emanet edeceğiz

"Nöbetçiler" topluluğunca Bahçelievler Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Buluşmaları"nda konuşan Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine bu ülkenin lideri olarak seçildiğini, kendisine 5 yıl daha görev verildiğini anımsattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Erdoğan 15 Temmuz'un bir varoluş meselesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ama bakın daha yeni Antalya'da olan meseleyi görüyorsunuz. Yani maalesef bir tarafta 15 Temmuz darbesinin başarılı olmasını isteyenler var, bir tarafta da o darbenin karşısında, millet cephesinde yer alanlar var. Ve hala bu cephe olduğu yerde duruyor. Gönül isterdi ki hemen 15 Temmuz'un ardında muhalefet durması gerektiği yerde dursun ve Türkiye'de siyasi tablo 15 Temmuz şartlarında oluşmasın. Ama bugün dahi yerel seçimlerde dahi hala 15 Temmuz çizgilerinde bir kamplaşmayı görüyoruz. Onun için nöbette olunması önemli. Onun için teyakkuzda olmak zorundayız. Bu vatanı, bu vatanın düşmanlarıyla işbirliği içinde olanlara bırakmama kararlılığını 15 Temmuz akşamı olduğu gibi aynen korumak zorundayız."

Erdoğan, Türkiye'de adeta hak ile batıl mücadelesini andıran bu kamplaşma bu şekilde sürdüğü sürece nöbette olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"ŞİMDİ SANA MİLLET YİNE VERMEDİ İKTİDARI"



İstanbul'un 4,5 yıldır iyi yönetilmediği söyleyen Erdoğan, "İyi yönetemediklerini biliyorlardı ki birçok konuda dediler ki 'Ankara bize köstek oluyor. İktidar bize engel olduğu için yapamıyoruz. Yoksa neler yaparız'. Bunu niye kullandılar? Sözüm ona cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklardı ya, 8-9 kişi birden Beştepe'de görev alacaklardı. Senaryo oydu. Argümanları da bu, 'Ankara bize engel olduğu için yapamıyoruz. Hele iktidarı bize verin o zaman görün'. Şimdi sana millet yine vermedi iktidarı." dedi.

Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Ankara'nın gerçekten ona köstek olmasına rağmen bunu bahane yapmadığını, her gün hizmetle uğraştığını, İstanbul'u çöpten, çamurdan, çukurdan kurtardığını anlattı.

Şimdi 30 yıl öncesine göre belki 30 kat zengin bir İstanbul'da, 30 kat zengin bir ülkede yaşanıldığını kaydeden Bilal Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu kadar borç harç yok. Ekonomi bu kadar güçlü, İstanbul'un birçok temel sorunu halledilmiş ama beyefendi hala sözlerini yerine getiremiyor. Birçok bahanenin arkasına saklanıyor, 'Tatil bana yakışıyor, uyumak bana yakışıyor.' diyor. Ne zaman başı sıkışsa, işte Bodrum'dan çıkıyor, bilmem nereden çıkıyor. Böyle İstanbul yönetilmez. İstanbul'a sevdası olan, İstanbul'u seven adamın böyle gözü dışarılarda olmaz. Her zaman İstanbul'a kim belediye başkanı olursa, onu biz 1994'te İstanbul'a belediye başkanı olan Tayyip Erdoğan'la kıyaslayacağız. Çıtayı oraya koyacağız. 'Verdiğin sözleri tutuyor musun? İstanbul'la yatıp İstanbul'la kalkıyor musun?' diye soracağız. Dolayısıyla bu adam bu işi yapamadı. Bu adam yan gelip yattı. Bu adam gözünü Ankara'ya dikti. Bu adam CHP'nin başına mı geçecek, cumhurbaşkanı mı olacak, bunları beklemekten ömrümüz geçecek. Bari İstanbul'u kurtaralım. İstanbul'u, vatandaşına ayrım gözetmeksizin Tayyip Erdoğan gibi seven bir başkana, bir zihniyete emanet edeceğiz."

"TEYAKKUZU ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ"



Erdoğan, bugün İstanbul'da bir otobüsün başka bir otobüse aktarma yaptığını belirterek "İşte otobüs bakımını kendi yandaşına peşkeş çekeceğim diye dertlenirsen ne olur, otobüsler yolda kalır. Allah İstanbul'u dertten, musibetten korusun bunlar varken. Yoksa bunlar bütün bu belalar başlarına gelse altında kalırlar." diye konuştu.

Kentsel dönüşümün bugünkü Büyükşehir yönetiminin hiçbir zaman gündeminde olmadığını söyleyen Erdoğan, "'İstanbul'a deprem geliyor.' derler ama verdikleri söz 100 bin konut, daha 3 bin konut yok. Beş yıl geçti. Ne verdikleri kreş sözlerini tuttular ne verdikleri yeşil hatları, yeşil alanları yaptılar. Varsa yoksa bizim başkanlarımız döneminde başlatılmış yürüyen işleri bitirebildilerse bitirdiler. Zaten metro falan bitirmek yok. 'Beş tane metro hattı bitirdik.' dedikleri nedir? İnceleyin, bakın hikaye. Bir tanesi bir durak, bir tanesi füniküler, başka bir şey yok. Kapatılan metro projeleri, bitirilen projeler. Yani yapılmamak üzere, işte temel atmama törenleri, yazıklar olsun. Onun için bu teyakkuzu elden bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan da katıldı.

Katılımcılar programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.