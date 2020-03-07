Bilal Erdoğan, TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı'nı gezdi

AA 07 Mart 2020 Cumartesi 15:19 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 15:40

Bilal Erdoğan, Ataşehir Grand Sheraton Hotel'de düzenlenen etkinlik kapsamında kurulan stantları, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Üyesi olan eşi Reyyan Erdoğan ile birlikte gezdi.

Etkinlik alanında görevli ve ziyaretçilerle sohbet eden Erdoğan, stantları tek tek gezerek, ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Etkinlikte Erdoğan'a TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran da eşlik etti.

Gezdiği stantlara da hediyeler veren Erdoğan, daha sonra basın mensuplarına etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- BİLAL ERDOĞAN YEMEK PİŞİRDİ



Bilal Erdoğan, etkinliğin geçen seneki "sıfır atık" temasının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem sıfır atık hem de bu sıfır atığın sadece çöpleri dönüştürmeye göndermekten ibaret olmadığının, evde de hayatımızın parçası olduğunun, özellikle ev hanımlarına ve tabii ki beyefendilere anlatılması yönüyle zaten bir değeri var. Bu duyarlılığın artması aslında bu israf ekonomisi dediğimiz bizi her yönüyle kuşatmış olan pradigmadan çıkmak ve daha tasarruflu, doğaya, dünyaya, çevremize saygılı yaşamak burada verilmeye çalışılan temel mesaj bu. Benzer çalışmalardan da temel farkı bu. Bu sene tabii çok yakın zamanda şehitlerimiz oldu. Ülkemizin ciddi mücadelelerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, tarih örtüşmüş oldu. Öyle olunca da TOGEM-DER yetkilileri sağ olsunlar bu sene gelirlerin İdlib'deki şehit ve gazilerimizin ailelerine bağışlanması kararını aldı. O da bu ayrıca anlam ve değer katmış oldu. İnşallah o duyarlılıkla burada hem hayatımıza bu israf ekonomisine karşı duruşla anlam katmak hem de şehitlerimizin ailelerine bir görev ifa etmek anlamında Cemre Çarşısı iki hedefe de hizmet etmeye çalışıyor. İnşallah bugün gelenler de bunu yerine getirmiş olacaklar. Ben bütün TOGEM-DER yönetimine, burada gayret gösteren arkadaşlarıma ve katılımcılara teşekkür ediyorum."

Daha sonra Erdoğan, önlük giyerek ünlü şef Claudio Chinali ile mutfağa girdi. Mutfakta Erdoğan ile Chinali, sıfır atıksız malzemelerden üretilen "Passatelli" yemeği için kolları sıvadı.

Bilal Erdoğan, bu sırada daha önce bir süre yaşadığı İtalya'nın yemek kültürüne ilişkin de katılımcılarla bilgi paylaştı.

- CEMRE ÇARŞISI'NDA TEKSTİLDEN EV AKSESUARINA KADAR 100'Ü AŞKIN MARKA YER ALDI



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle düzenlenen etkinlikte, tekstilden ev aksesuarına kadar 100'ü aşkın marka yer aldı.



Etkinlikte ünlü şefler Claudio Chinali, Eyüp Kemal Sevinç, Sinem Özler, Gürkan Şef, Emine Beder ve Elif Korkmazel mutfakta geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla workshoplar düzenledi.



Modacı kardeşler Ezra-Tuba Çetin de yüzde 100 sıfır atıktan tasarladığı elbiselerle çarşıda yer aldı. Ayrıca, Tuvana Büyükçınar ile Hakan Akkaya'nın çevreci tasarımları da doğaya ve geleceğe sahip çıkmak için çarşıda sergiledi.



Etkinlikte araştırmacı-yazar Mehmet Fatih Çıtlak, eczacı Hülya Kayhan, model Tülin Şahin, sunucu Ebru Akel ve Nur Viral, Dr. Ümit Aktaş, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ile sağlıklı yaşam uzmanı Gül Kaynak da söyleşiye katıldı. Etkinlik bugün akşama kadar ziyaretçilerine açık olacak.