Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak çağrısı: Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz

7 Ekim 2023'ten bu yana "terör devleti" İsrail'in sistematik soykırımına maruz kalan Gazze için en güçlü tepki yine Anadolu topraklarından yükseliyor. Sözde ateşkes ilanlarına rağmen sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam eden işgalci güce karşı, Türk halkı yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nde bir araya gelerek zulme "dur" diyecek.

Etkinlik planına göre katılımcılar, 1 Ocak sabahı saat 08.30'da İstanbul'un sembol camilerinde buluşacak. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye ve Yeni Cami'de kılınacak sabah namazlarının ardından dev kortejler oluşturulacak. Eş zamanlı olarak Fatih ve Taksim camilerinden gelecek grupların da katılımıyla on binlerce kişi Galata Köprüsü'ne yürüyecek.

ERDOĞAN: SİNMİYORUZ, FİLİSTİN'İ UNUTTURMUYORUZ

Yürüyüş öncesi çağrı yapan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Türkiye'nin bu haklı davadaki kararlılığını, "Sinmiyoruz. Susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Çünkü her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz." ifadeleriyle vurguladı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım Gazze'de 3. yılına giriyor. 2 yıldır olduğu gibi 1 Ocak sabahı yine Galata Köprüsü'nde bu zulme duruşumuzu göstermek için bir araya geliyoruz.

Sinmiyoruz. Susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Çünkü her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz.

İsrail'in sorumsuzca davranarak istediği zaman istediği kadar insan öldürebildiğini, operasyonlar yapabildiğini bir yandan da insani yardımların hala girmesi gerektiği kadar Gazze'ye girmediğini biliyoruz.

Öte yandan, Batı Şeria'da sivil yerleşimcilerin Filistinlilere saldırılarının tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yükseldiğini biliyoruz.

Onun için 1 Ocak sabahı saat 08.30'da "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" için yine Galata Köprüsü'ne 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.

Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz... Yarın 08.30'da Galata'dayız