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Bilal Erdoğan'dan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan'a ziyaret

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
 
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Savaşan'ı ziyaret eden Bilal Erdoğan, SAÜ'nün yeri ve önemi konusunda değerlendirmelerde bulundu.
 
Yükseköğretimdeki trendler ve Türk yükseköğretim alanının başta araştırma ve uluslararasılaşma olmak üzere potansiyeli üzerine SAÜ yönetimiyle görüş alışverişinde bulunan Bilal Erdoğan, gençlerin geleceğe tam olarak hazırlanması çabalarında karşılaşılan sorunlara da dikkati çekerek çözüm önerilerinde bulundu.
 
Rektör Savaşan, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili değerlendirmelerin de yapıldığı görüşmelerden duyduğu memnuniyeti ziyarette dile getirerek, SAÜ'nün yeni YÖK vizyonu ve yükseköğretim politikaları doğrultusunda yaptığı çalışmaları Erdoğan'la paylaştı.

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