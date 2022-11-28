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  • Bilal Hassan adlı teröristin PYD/YPG kimliği ortaya çıktı!
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Bilal Hassan adlı teröristin PYD/YPG kimliği ortaya çıktı!

Taksim'de 6 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan adlı teröristin PYD/YPG terör örgütü adına Suriye'de faaliyet gösterirken çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

DHA28 Kasım 2022 Pazartesi 14:40 - Güncelleme:
Bilal Hassan adlı teröristin PYD/YPG kimliği ortaya çıktı!
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Edinilen bilgilere göre, 13 Kasım Pazar günü Beyoğlu'nun en işlek caddelerinden İstiklal Caddesi'nde bölücü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye bağlı bir hücre tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıda 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırının faili Suriye uyruklu PKK/PYD üyesi Ahlam Al Bashir'in de aralarında olduğu 24 hücre üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Kanlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmanın firari üyesi PKK/PYD mensubu Bilal Hassan'a ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Bombayı İstiklal Caddesine götüren Al Bashir adlı kadın terörist ile "Karı-Koca" kılığında beraber Türkiye'ye geçen hücre üyesi Bilal Hassan'ın, PYD/YPG'yi simgeleyen flama ve amblemlerin önünde örgüte ait kamuflaşlı fotoğrafı ortaya çıktı. PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü saflarında faaliyet gösteren ve Ayn Al Arap'da bulunduğu öğrenilen teröristin, örgütün talimatı ile bu saldırıyı planladığı anlaşıldı.

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