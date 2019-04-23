Bilecik Belediyesi meclis üyesine otomobil çarptı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sonrası AK Parti İl Başkanlığı binasına geçen heyet arasında bulunan Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Dahil'e, Atatürk Bulvarı üzerinde yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçerken Sanayi istikametine seyir halinde olan İlter Ç. yönetimindeki 11 DH 802 plakalı otomobil çarptı.

BİLECİK DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Nusret Dahil, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, tek taraflı işleyen trafik, kaza yapan otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.