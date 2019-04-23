17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8359
  • 6,571
  • 238.828
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bilecik Belediyesi meclis üyesine otomobil çarptı

Bilecik'te yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Dahil'e otomobil çarptı. Yaralanan Dahil, Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhuriyet Meydanı'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sonrası AK Parti İl Başkanlığı binasına geçen heyet arasında bulunan Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Dahil'e, Atatürk Bulvarı üzerinde yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçerken Sanayi istikametine seyir halinde olan İlter Ç. yönetimindeki 11 DH 802 plakalı otomobil çarptı.
 
 
BİLECİK DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI
 
Kazada yaralanan Nusret Dahil, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, tek taraflı işleyen trafik, kaza yapan otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

D-100´de feci kaza! O anlar kamerada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

İtiraf etti: Ben öldürdüm

İtiraf etti: Ben öldürdüm

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bu akşam başlıyor

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bu akşam başlıyor

Darbeci danışman savunma yerine karalama yaptı

Darbeci danışman savunma yerine karalama yaptı

Havadan ilk kez böyle görüntülendi

Havadan ilk kez böyle görüntülendi

Yılda sadece 25 gün avlanılıyor, Avrupa'ya çerez olarak gönderiliyor

Yılda sadece 25 gün avlanılıyor, Avrupa'ya çerez olarak gönderiliyor

'Meçhul Asker Mezarı'nın göz yaşartan hikayesi

'Meçhul Asker Mezarı'nın göz yaşartan hikayesi

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat
 

POPÜLER HABERLER

D-100´de feci kaza! O anlar kamerada...

D-100´de feci kaza! O anlar kamerada...

Babaların kalbini fetheden sevimli köpekler

Babaların kalbini fetheden sevimli köpekler

Çocukların şaşkına çeviren halleri

Çocukların şaşkına çeviren halleri

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA