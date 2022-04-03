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Bilecik Belediyesi'nde yeni başkanın da başkanlığı düştü!

Bilecik Belediyesinde rüşvet ve rant skandalı sonrası görevden uzaklaştırılan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yerine Başkan vekilliğine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'na, orman alanlarının işgali suçundan verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Hapis cezası alan Tüfekçioğlu'nun görevinin düşürüldüğü açıklayan Valilik, yeniden seçim yapılacağını duyurdu.

Sabah3 Nisan 2022 Pazar 07:46 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 07:48
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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve aynı zamanda Belediye şirketi Kayı A.Ş'nin başındaki isim olan Selçuk Erdağı'nın Belediye binasındaki odasında bir müteahhitten 200 Bin Dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından, Bilecik'te sular bir türlü durulmuyor.

Sabah'ın haberine göre; Şahin'in yerine meclis tarafından seçilen ve bir süredir Başkanlık görevini yürüten CHP'li Muharrem Tüfekçioğlu hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bu sebeple Tüfekçioğlu'nun Başkan vekilliği ve Meclis üyeliği görevleri düşürüldü.

VALİLİK HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Tüfekçioğlu hakkında orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi suçundan aldığı 1 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması sonucunda Tüfekçioğlu'nun Başkanlığı düşürüldü.

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