İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9108
  • EURO
    28,1515
  • ALTIN
    1587.47
  • BIST100
    7491.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altında

Bilecik-Eskişehir kara yolundaki Ertuğrulgazi ile Osmangazi tünelleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altında
ABONE OL

Kara yoluna yakın mesafedeki yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 1 uçak, 10 arazöz, 10 su tankı, 5 helikopter ve yaklaşık 130 personelle yangına müdahale edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA muhabirine, yangının kent merkezine yakın bir noktada çıktığını söyledi.

Aygöl, elektrik hattından düşen telin yangın çıkardığı ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin, müdahaleye devam ettiğini belirtti.

Kayalık olan bu alanda rüzgarın hızlı estiğini anlatan Aygöl, şunları kaydetti:

"Tüm ekiplerimizi aşağıda konuşlandırdık ama buradan müdahale şansımız yok. Orman Bölge Müdürlüğümüzün 2 helikopteri ve 1 uçağı şu anda yukarıdan müdahale ediyor. Yangının çıktığı alan çok dar. Genişleme ihtimali düşük göründüğünden sevindirici bir durum bu. Takip ediyoruz. Tüm ekiplerimizle hazır durumdayız, müdahale ediyoruz. İnşallah çok fazla bir zarar olmadan söndüreceğiz."

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da 4 helikopterin yanı sıra bir yangın yönetim aracı, 15 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 12 su tankeri, 4 iş makinesi ve 150 personelle yangına müdahale edildiği bildirilerek, "Ertuğrulgazi Tüneli yakınlarında yol kenarında başlayan, rüzgarın etkisiyle sarp ve kayalık araziye ilerleyen yangın, orman kahramanlarımızın havadan ve karadan erken ve etkin müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı." ifadeleri kullanıldı.

  • orman yangını kontrol
  • yangın kontrolü
  • Bilecik yangını

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.