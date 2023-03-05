Bilecik'te görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

İlçe Jandarma Komutanlığında üç yıldır görev yapan uzman çavuş Mesut Uçar, devriye sırasında rahatsızlanınca mesai arkadaşları tarafından İnhisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uçar, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uçar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Vali Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, Kaymakam Vekili Ömer Faruk Tuncer, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, yakınları, mesai arkadaşları ile vatandaşların katıldığı törenin ardından memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine gönderildi.

Uçar'ın eşine ve yakınlarına taziyede bulunan Vali Kızılkaya, "Bugün görevi başında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılan uzman çavuş Mesut Uçar'ı görev yaptığı İnhisar ilçesinden dualarla uğurladık. Allah ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.