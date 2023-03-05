İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2023 Pazar / 13 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilecik'te görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
Güncel

Bilecik'te görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma uzman çavuş Mesut Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AA5 Mart 2023 Pazar 20:40 - Güncelleme:
Bilecik'te görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
ABONE OL

İlçe Jandarma Komutanlığında üç yıldır görev yapan uzman çavuş Mesut Uçar, devriye sırasında rahatsızlanınca mesai arkadaşları tarafından İnhisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uçar, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uçar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Vali Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, Kaymakam Vekili Ömer Faruk Tuncer, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, yakınları, mesai arkadaşları ile vatandaşların katıldığı törenin ardından memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine gönderildi.

Uçar'ın eşine ve yakınlarına taziyede bulunan Vali Kızılkaya, "Bugün görevi başında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılan uzman çavuş Mesut Uçar'ı görev yaptığı İnhisar ilçesinden dualarla uğurladık. Allah ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.