Bilecik'te kâbus dolu günler bir türlü bitmek bilmiyor. CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın binlerce lira harcayarak yenilediği kanalizasyon sistemi, sıcaklarla birlikte koku yaymaya başladı. Vatandaşların şikâyeti üzerine harekete geçen belediye, geçtiğimiz günlerde rögar kapaklarının altına kalın naylonlar serip sorunu çözmeye çalıştı. Ancak gaz birikmesi sonucu patlama riskini göz ardı etti.

Tehlikenin gündeme gelmesi üzerine ise naylonlar apar topar toplandı. Ancak kanalizasyon kokusu yoğun bir şekilde devam etti. Bunun üzerine belediye bu kez rögar kapaklarının altına tam olarak oturacak ve dışarıdan görünmeyecek şekilde plastik malzemeden özel aparatlar yaptırdı. Bu aparatlar da önceki gün, kentin birçok bölgesinde sökülen naylonların yerine takıldı.

Sabah'ın haberine göre, Gaz birikmesi ve patlama riski de yeniden gündeme gelirken, Bilecik Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Çetin Kaya, "CHP'li Bilecik Belediyesi yöneticilerinin yaptıkları altyapının çıkardığı problemi çözemeyecek kadar beceriksiz oldukları bir kez daha ortaya çıkmış oldu" dedi.