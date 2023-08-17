İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2023 Perşembe / 1 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0779
  • EURO
    29,4884
  • ALTIN
    1648.73
  • BIST100
    7662.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilecik'te kanalizasyon kokusuna çağdışı önlem! Poşet yerine plastik kapak
Güncel

Bilecik'te kanalizasyon kokusuna çağdışı önlem! Poşet yerine plastik kapak

Kenti saran kanalizasyon kokusunu bir türlü çözüme kavuşturamayan ve rögar kapaklarını naylonlarla örterek önlem almaya çalışan CHP'li Bilecik Belediyesi patlama riskine rağmen kapakları yeniden kapattı. Bu kez plastik aparatlar yaptıran belediye, rögar kapaklarının kapatıldığını da gizledi. Bilecik Belediyesi'ne tepki yağdı.

17 Ağustos 2023 Perşembe 07:44 - Güncelleme:
Bilecik'te kanalizasyon kokusuna çağdışı önlem! Poşet yerine plastik kapak
ABONE OL

Bilecik'te kâbus dolu günler bir türlü bitmek bilmiyor. CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın binlerce lira harcayarak yenilediği kanalizasyon sistemi, sıcaklarla birlikte koku yaymaya başladı. Vatandaşların şikâyeti üzerine harekete geçen belediye, geçtiğimiz günlerde rögar kapaklarının altına kalın naylonlar serip sorunu çözmeye çalıştı. Ancak gaz birikmesi sonucu patlama riskini göz ardı etti.

Tehlikenin gündeme gelmesi üzerine ise naylonlar apar topar toplandı. Ancak kanalizasyon kokusu yoğun bir şekilde devam etti. Bunun üzerine belediye bu kez rögar kapaklarının altına tam olarak oturacak ve dışarıdan görünmeyecek şekilde plastik malzemeden özel aparatlar yaptırdı. Bu aparatlar da önceki gün, kentin birçok bölgesinde sökülen naylonların yerine takıldı.

Sabah'ın haberine göre, Gaz birikmesi ve patlama riski de yeniden gündeme gelirken, Bilecik Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Çetin Kaya, "CHP'li Bilecik Belediyesi yöneticilerinin yaptıkları altyapının çıkardığı problemi çözemeyecek kadar beceriksiz oldukları bir kez daha ortaya çıkmış oldu" dedi.

  • Bilecik Belediyesi
  • kanalizasyon
  • koku

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.