Bilecik'te karı kocanın bıçaklı kavgası sonucu 2 kişi yaralandı

Bahçelievler Mahallesi Ümit Sokak'ta yaşayan Bilge Kuru ile eşi Cemal Kuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cemal Kuru, bıçakla eşini yaraladı. Olayı haber alan Bilge Kuru'nun yakınları da Cemal Kuru'yu bıçakladı.

Yaralı karı koca 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.