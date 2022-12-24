Bilecik'te kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

İlçeye bağlı Dağ Fıranlar köyünde yaşayan Mehmet Karakaş'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine jandarma, AFAD ve köy sakinlerinden oluşan 100 kişilik ekip, bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışmalara, jandarmaya ait ısıya duyarlı termal kameralı dron ve arama köpekleri de katılıyor.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karakaş'ı en kısa sürede bulmak istediklerini belirterek, aramaların 20'li, 30'lu gruplar halinde devam ettiğini söyledi.

