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Bilecik'te kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Karakaş'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

AA24 Aralık 2022 Cumartesi 07:15 - Güncelleme:
Bilecik'te kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
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İlçeye bağlı Dağ Fıranlar köyünde yaşayan Mehmet Karakaş'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine jandarma, AFAD ve köy sakinlerinden oluşan 100 kişilik ekip, bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışmalara, jandarmaya ait ısıya duyarlı termal kameralı dron ve arama köpekleri de katılıyor.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karakaş'ı en kısa sürede bulmak istediklerini belirterek, aramaların 20'li, 30'lu gruplar halinde devam ettiğini söyledi.

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