İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8499
  • EURO
    7,6659
  • ALTIN
    382.88
  • BIST100
    113493
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilecik'te maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Güncel

Bilecik'te maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Bilecik'te, pazartesi gününden itibaren uygulanmak üzere vatandaşların maskesiz sokağa çıkması yasaklandı.

AA19 Haziran 2020 Cuma 17:22 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 17:22
ABONE OL

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı aktarıldı.

Kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından bazı kararların alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilecik ili ve tüm ilçelerinde kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında ve ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olmasına, Bilecik ili ve tüm ilçelerinde maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlarımızın, iş yerlerinin ikaz edilmesine, içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına, 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282'nci maddesi gereğince 900 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Bu sefer Osmaniye'de bir odunlukta görüldü!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.