Bilecik'te sendika şube başkanına yapılan silahlı saldırı sonucu 9 kişi adliyeye sevkedildi
Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın Bilecik'in Bozüyük ilçesinde silahla yaralanmasıyla ilgili 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
- AA
Olayla ilgileri bulunduğu gerekçesiyle önceki gün Eskişehir ve Bozüyük'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan M.K.A, M.F.P, F.K, İ.M, T.D, M.G, H.G, Ö.A. ve O.S, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Bozüyük ilçesinde 28 Kasım'da Kasımpaşa Mahallesi 107 Sokak'ta, Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'a (37), evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Bacaklarından yaralanan Akış, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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