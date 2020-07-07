İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8669
  • EURO
    7,7441
  • ALTIN
    392.11
  • BIST100
    118488
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilecik'te tesadüfen bulunan arkeolojik parçalar, tarihi gerçeği su yüzüne çıkardı
Güncel

Bilecik'te tesadüfen bulunan arkeolojik parçalar, tarihi gerçeği su yüzüne çıkardı

Bilecik'te bir apartmanın yanındaki boş arsada ara verilen arkeolojik kazıya yeniden başlandı. Batı Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden olduğu tahmin edilen kazının bu yıla ait bölümünün, eylül ayında bitirilmesi hedefleniyor.

AA07 Temmuz 2020 Salı 12:06 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 12:06
ABONE OL

Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin, arazide gördüğü seramik parçalarını Bilecik Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirmesi üzerine, geçen yıl sonunda başlatılan kazıya, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce maddi destek sağlanıyor.

Ara verilmesinin ardından yeniden başlanan kazı, Genel Müdürlüğün yanı sıra Bilecik Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor.

Modern binalar arasında kalmış boş arsada çalışmalarını sürdüren 20 kişilik kazı ekibi, yuvarlak şekilli, çadıra benzer yapıları gün ışığına çıkarmak için mesai harcıyor.

Batı Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden olduğu tahmin edilen kazının bu yıla ait bölümünün, eylül ayında bitirilmesi hedefleniyor.

Çevredeki vatandaşlar da evlerinin balkonlarından çalışmaları takip ediyor.

Geçen yıl ortaya çıkarılan buluntular ve TÜBİTAK tarafından yapılan yaş tayini analizlerinde kalıntıların 9 bin yıl önce kurulan ve yaklaşık 1000 yıl insanların barındığı bir köye ait olduğu belirlenmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.