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Bilecik'teki yangına havadan ve karadan müdahale

Bilecik'te önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA12 Eylül 2023 Salı 10:29 - Güncelleme:
Bilecik'teki yangına havadan ve karadan müdahale
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Merkeze bağlı Kuyubaşı köyü Karasu deresi üstü mevkisinde ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu pazar günü başlayan yangın rüzgarın etkisiyle devam ediyor.

Dün havanın kararmasıyla helikopterli söndürme çalışmalarına ara verilen yangına, 10 arazöz ve 3 su ikmal aracı ile çok sayıda ekiplerin karadan müdahalesi gece boyu devam etti. Sabah saatlerinde havadan müdahale çalışmalarına yeniden başlandı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle farklı noktalara doğru yayılan yangına müdahale için sarp ve kayalık bölgeye 3 kilometrelik hortum hattı çekildi.

Yoğun duman ve bölgenin sarp yapısı yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.

Aynı bölgede 5 gün önce de yangın çıkmıştı.

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