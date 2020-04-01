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Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca'nın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor

Bilim Kurulu saat 13.30'da toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

01 Nisan 2020 Çarşamba 13:29 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:30
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