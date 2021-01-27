27 Ocak 2021 Çarşamba 13:32 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 13:32

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamaların kalkacağı tarih ve kafelerin açılacağı tarih Bugünkü Bilim Kurulu toplantısı sonucunda belli olacak. Bugünkü Bilim Kurulu toplantısı sonucunda kısıtlamalar ile ilgili esnetmelerin yapılacağı öngörülüyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? İşte toplantının yapılacağı saat ve alınabilecek kararlar.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bugünkü Bilim Kurulu toplantısı saat 17:00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bilim Kurulu Toplantısının ardından alınan tavsiyeler doğrultusunda Kabine toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantıda değerlendirilen kararlar toplantı bitiminde açıklanacak.



Koronavirüs kapsamında alınacak yeni kararlar ve restoranların durumunun görüşüleceği toplantı bugün saat 17.00'de yapılacak. Özellikle esnafların merakla beklediği kafe ve restoranların açılmasıyla ilgili kararların kabine toplantısında görüşüleceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugünkü Bilim Kurulu toplantısı sonucunda alınacak kararlar doğrultusunda kafe ve restoranların durumu da belli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Restoran işletmeciliği konusunda şunları aktardı;

'Kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir.'