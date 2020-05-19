19 Mayıs 2020 Salı 10:11 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 10:13

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kontrollü sosyal yaşam ile ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"19 Mayıs 1919, ulusun makus talihinin değişmesi için ilk adımın atıldığı tarihtir" diyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, "İçinde bulunduğumuz bu zor günleri aşmak için kenetlenerek, aynı ruhla küresel tehdide karşı ulusal mücadelemizi zaferle sonlandırmalıyız. O gün yaptık, yine yapacağız. Az kaldı, gayret!" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bugüne kadar salgının kontrol altında tutabildik. Dişimizi sıkıp, tedbiri elden bırakmayalım ve tümüyle bu atağı sonlandıralım. Kontrollü sosyal yaşamı başarabilirsek, salgını tekrar başlatmadan her şey normale dönmeye başlayacak" dedi.

KONTROLLÜ SOSYAL YAŞAMIN 5 KURALI

Kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını vatandaşlarla paylaşan Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Zorunlu değilse evden çıkma. Dışarıya çıktığında kapalı, havasız, kalabalık ortamlardan uzak dur; tenhada, açık havada kal. Her koşulda diğer insanlarla sosyal mesafeni koru. Toplumda maskeni usulüne uygun şekilde tak. El hijyenine dikkat et.

Bu 5 kurala dikkat ederek işimize, gücümüze dönebilir; hayatımızı normale getirebilir ve bunu yaparken de ikinci bir atağa neden olmayız. Hayatımızı virüsten geri almanın şu anda tek yolu bu"