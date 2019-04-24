Bilim Seyyahları Balkanlar 3 projesinin ikinci durağı İşkodra oldu

Açılış Programı’na milli marşlarla başlandı. Haxhı Sheh Shamıa Okulu Müdürü yaptığı açıklamada "Çok değerli öğrenciler ve sevgili bilim severler, bilim ve kültürle dolu bu ortamda bulunduğumuz için çok memnunuz. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Haxhı Sheh Shamıa Medresesi ortaklığıyla gerçekleştirilen festivale destek veren herkese bilhassa Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’na aramızda bulunan temsilci Fatma İnce aracılığıyla teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bilgilerin pratik hale geldiği bu projenin amacı öğrencilerimizin bilime olan sevgisini arttırmaktır. Burada kurduğumuz kardeşlik bağlarının baki olması dileğiyle, bir sonraki Bilim Seyyahları’nda görüşmek üzere" dedi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam konuşmasında "Bilim Seyyahları Projesi 2015 yılında İstanbul’da başladı. 2017 yılında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı desteğiyle yurtdışı macerasına başladı. Şuana kadar 3 Kıtada 11 ülkeye ulaştı. Şimdi de İşkodra’da bilim severlerle buluşuyor. Bu projeyle gençlere bilimi sevdirmeyi onları bilimin eğlenceli dünyasına yolculuğa çıkarmak, bilim üzerinden kardeşlik köprüleri kurmak istedik. Bu vesileyle bizleri destekleyen Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, İstanbul Derneği ve Haxhı Sheh Shamıa Medresesi’ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI BURADA!

Proje Koordinatörü Ersin Ertürk: Burada etkinlik Arnavutluk ve Türkiye’den öğrenciler ortak yapılıp halkın beğenisine sunuluyor. Bilimin birleştirici gücüyle dost bağları kuruluyor. Eğitim işbirlikleri geliştiriliyor. Öğrenciler hem eğlenip hem öğreniyorlar, hayatları boyunca unutamayacakları bir anı oluyor. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak bu organizasyonda öncü olmaktan onur duyuyoruz. İnanıyoruz ki bu etkinliğe katılan öğrenciler geleceğin bilim insanları olup iki ülke için de önemli başarılara imza atacaklar.

İŞKODRA BİLİM DOLU BİR GÜN GEÇİRDİ!

Haxhı Sheh Shamıa Okuluyla ortaklaşa yapılan festivale gün boyunca ilgi oldukça fazlaydı. On farklı atölyeyle yüzü aşkın deneyle gerçekleştirilen festival bilim meraklıların ilgi odağı oldu. Alana gelen misafirleri karşılayan Mimar Sinan ve El-Cezeri fotoğraf karelerinin başkahramanı oldu.

Haxhı Sheh Shamıa okulundan Matematik Atölyesi’nde yer alan Ruejda Nezırı: Bu benim ilk deneyimimdi. Bu yüzden çok heyecanlıydım, matematiği çok seviyorum. Beni Matematik Atölyesine seçtiklerinde çok mutlu oldum. İnsanlarla bilgilerimi paylaşmak, tecrübelerimi onlara aktarmak heyecan verici. Gün boyunca zeka oyunlarıyla oynayıp gelen misafirlere bu oyunları öğretmek çok eğlenceliydi. Geçen yaz okulumun yaptığı geziyle İstanbul’a gitmiştim. Orada bizi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ağırlamıştı. Kendi ülkeme onları davet ettiğimde gerçekten geleceklerini düşünmemiştim. Şimdi ise biz onları misafir ediyoruz. Aramızda kurulan arkadaşlık bağı gerçekten çok güçlü, umarım tekrardan gelip İşkodra’da bu harika bilim festivalini yaparlar.

İşkodra’da festivali tamamlayan ekip, üçüncü ve son durak olan Karadağ’a doğru yola çıktı. 26 Nisan Cuma günü Karadağ’da bilim severlerle buluşacaklar.