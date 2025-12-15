İstanbul'un tüm mahallelerinde gönüllü timler oluşturan AFAD, 'Afet Eğitim Merkezi'nin kapılarını açtı.

Sayıları 365 bini aşan gönüllüler, online eğitim sonrası enkazda arama, yangın söndürme ve çadır kurmayı öğreniyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 2019'da hayata geçirdiği 'gönüllülük sistemi' İstanbul'da kapsamlı hazırlık programına dönüştü. AKŞAM, başta deprem olmak üzere her türlü afete karşı hazırlıklarını sürdüren AFAD İstanbul Afet Eğitim Merkezi'ni görüntüledi. AFAD İl Gönüllü Koordinatörü Ronahi Saylan, "İstanbul'un afet gücü mahalle ölçeğine kadar yayılıyor" diyerek kentte toplam 365 bin 573 gönüllünün sisteme kayıtlı olduğunu; bunlardan 14 bin 60'ının saha eğitimlerini tamamladığını söyledi.

BAŞVURU E-DEVLET'TEN

AFAD gönüllüsü olmak isteyenler, başvuru sürecini e-Devlet üzerinden tamamlıyor. Başvurusu kabul edilen adaylar SMS ve e-posta yoluyla bilgilendiriliyor. İlk aşamada gönüllülere altı çevrim içi eğitim modülü sunuluyor ve her modülün sonunda sertifika veriliyor. Bu altı modülü tamamlayan herkes 'Temel AFAD Gönüllüsü' oluyor.

5 GÜNLÜK SIKI EĞİTİM

Sahada görev almak isteyen gönüllüler, beş günlük yoğun eğitime katılıyor. Bu eğitimler, 'afet psikolojisi', 'ilk yardım', 'insani yardım standartları', 'yangın eğitimi', '16.5 metrekare AFAD çadırı kurulumu', 'hafif arama-kurtarma teorik ve pratik uygulamaları', 'ekipman kullanımı' başlıkları altında veriliyor. Program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar "Destek AFAD Gönüllüsü" sertifikası alıyor.

39 İLÇEDE ONLARCA MESLEKTEN PROFESYONEL OLACAK

AFAD İstanbul Gönüllü Koordinatörü Ronahi Saylan, yeni dönemde 'Teknik ve Ekip AFAD Gönüllüsü' modeline geçileceğini belirterek, "Her ilçede profesyonel ekipmanlara sahip gönüllü arama-kurtarma timleri kuracağız" dedi. İstanbul'un pilot il seçildiğini sisteme göre 39 ilçede tam donanımlı gönüllü arama-kurtarma ekipleri kurulacak. Yeni sistemle gönüllüler mesleklerine göre görevlendirilecek ve mahalle bazlı timlerle afet anında hızlı ve organize müdahale sağlanacak. Tüm ekipmanlar AFAD tarafından karşılanacak. Psikologlar, teknisyenler, mühendisler, video operatörleri, tesisatçılar ve iş makinesi operatörleri gibi birçok meslek grubu sistemde yer alacak. Gönüllüler sigortalı olacak ve görev süresince yevmiye alacak.

SAHADA AFETE HAZIRLANIYORLAR

AFAD'ın aralık ayı eğitimlerine üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Eğitimlere katılan öğrenciler deneyimlerini şöyle anlattı:

■NİL LİLAN EKER (Maltepe Üni. Psikoloji Bölümü) :

"Çadır, enkaz ve yangın eğitimleri aldık. Online ve yüz yüze eğitimlerde öğrendiklerimizi sahada uygulamak çok daha farklı, heyecanlı ve öğretici."

■ BUSE NUR ÇELİK (Maltepe Üni. Hemşirelik Bölümü) :

"Yangın eğitiminde senkronizasyonun önemini öğrendik. Yorulduğunda ekibe haber verip yer değiştirmen gerekiyor. Bu tamamen ekip işi."

■ TUANA ÖZKAN (İstanbul Gelişim Üni. Lojistik Yönetimi Bölümü) :

"Enkaz arama simülasyonları zordu ama ekip ruhunun zorunlu olduğunu öğrendim. Televizyonda göründüğü kadar kolay olmadığını anladım."

■ ALİ AYVAZ (Nişantaşı Üni. Sosyal Hizmet Bölümü) :

"AFAD'ın afetlerde ilk müdahaleyi yapan kurum olması nedeniyle gönüllü olmak istedim. Altı eğitimden geçip sertifikalar aldık. Ardından üniversitemizde üç gün süren örgün eğitimlere katıldık."

