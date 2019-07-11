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Bilirkişi 'paylaşılamayan köpek' hakkındaki raporunu verdi

Eskişehir'de ayrıldığı erkek arkadaşının köpeğini alıkoyduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davada talep edilen bilirkişi raporu tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

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3. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam eden davanın dosyasına eklenen bilirkişi raporunda, "Osman Orhan Baçaru'ya ait kredi kartı hesap ekstrelerinden, 20 Nisan 2017-20 Eylül 2019 tarihlerinde pet shop'lardan alışveriş yaptığı detayları görülmüştür." ifadesine yer verildi.

Raporda, sanık Ezgi B'nin, 27 Mart 2017'de "Marley" isimli köpeği sahiplendirmek için ilan verdiği aktarıldı.

Ayrıca rapora, "Dava konusu köpeğin mülkiyetinin davacıya bedelsiz olarak geçirilmiş olmasının hukuki olarak bağış niteliğinde olacağının değerlendirildiği, taraflar arasında Messenger üzerinden yapılan yazışmalardan da anlaşılacağı üzere köpeğin sahipliği davacıya geçmiştir." yazıldı.

Köpeğin, İzmir'de ikamet eden Ezgi B'nin yanında olduğu öğrenildi.

"YARIN İNŞALLAH DAVAMIZ KARARA BAĞLANIRSA MARLEY'İ ALACAĞIZ"

Şikayetçi Osman Orhan Baçaru'nun avukatı Ahmet Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilirkişi raporundan memnun olduklarını söyledi.

Seyhan, "Durumun lehimize sonuçlanacağını biliyorduk. Bilirkişi, raporunda Marley'in Osman Baçaru'ya ait olduğunu belirtti. Bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Müvekkilim aylardır köpeğinden ayrı. Yarın inşallah davamız karara bağlanırsa Marley'i alacağız." dedi.

Söz konusu davanın yarın yapılacak duruşmada karara bağlanması bekleniyor.

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru, Mart 2017'de internet üzerinden ilan verip "Marley" adlı köpeğini sahiplendirmek isteyen Ezgi B. ile iletişime geçerek köpeğini sahiplendiğini iddia etmişti. Daha sonra Ezgi B. ile bir süre aynı evi paylaştığını öne süren Baçaru, yaklaşık bir yıl sonra ayrıldığı kız arkadaşının köpeği vermediğini ileri sürerek, hukuk mücadelesi başlatmıştı.

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