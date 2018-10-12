BİM aktüel 12 Ekim 19 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim kampanyası

BİM aktüel 12 Ekim 19 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim kampanyasında bu hafta neler var? BİM market aktüel ürünler indirim fırsatlarına devam ediyor. Hem uygun hem kaliteli ürünlerin tek adresi BİM market indirimlerinden geçiyor. 12 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler indirimleri ve 19 Ekim 2018 BİM aktüel ürünler indirim fırsatlarında yok yok! BİM ‘’Toptan Fiyatına Perakende Satış’’ sloganıyla 12 Ekim- 19 Ekim indirimlerini satışa sundu. Gelin birlikte BİM aktüel ürünler indirim kataloğunu inceleyelim. BİM aktüel 2018 12 Ekim katalog fırsatları bu hafta yine yüz güldüren cinsten. Artan fiyatlara inat enflasyonla mücadele eden marketlerden biri olan BİM marketlerde bu hafta yine büyük indirim var.BİM aktüel 12 Ekim katalog ürünlerinde haftanın yıldızı ise Philips 2300 walt ütü 150 liradan satılacak. BİM market ürünlerinde bu hafta Kaynak makinesi 450 TL`den satışa sunuluyor. 19 EKİM BİM AKTÜEL KATALOĞU ile ayrıca Bim reyonlarda neler satışa sunulacak derseniz Bim Züccaciye Ürünleri büyük indirim avantajları ile satışa sunulacak işte ürünlerin başında; Granit Efektli Turta ve Kek Kalıbı; 12,90 TL.chefs Mini Tencere Çeşitleri;19,90 TL. Hamur Porsiyonlayıcı; 19,90 TL. 2 katlı Kurabiyelik; 14,90 TL.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU AÇIKLANDI (12 EKİM 2018)

Bim aktüel 12 Ekim 2018 kataloğunun ikinci sayfasını incelediğimizde birbirinden kaliteli el aletleri ile karşılaşıyoruz. 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Kaynak Makinesi 450 TL. Akülü Vidalama, Darbeli matkap ve Avuç Taşmaladan oluşan, 2 yıl garantili 3 Parça Makinesi Seti 329 TL. Lehim Tabancası 59,90 TL. Yeni Bim kataloğu olarak karşımıza çıkan 12 Ekim kataloğunda dikkat çeken ürünlerden birisi de Orgaz’dan. Gıda emayesi ile kaplanmış pişirme yüzeyine sahip, 800 dereceye kadar ısıya dayanıklı yapısı ile dikkat çeken Tüplü Katmer ve Gözleme Sacı 59,90 TL. Katlanır Masa 49,90 TL. Bim 12 Ekim kataloğunda müşterilere sunulacak olan fırsat ürünleri arasında tekstil ve giyim ürünleri de bulunuyor. Erkek Deri Ayakkabı 39,90 TL. Kadın Çift Fermuarlı Bot 39,90 TL. Simli Panço 23,50 TL. Pamuklu Yolluk 19,90 TL. Mini Ütü Masası 22,90 TL. Çift Kişilik Alez 7,50 TL. Bimde yeni haftaya özel kampanya fırsatları 12 ekim ile sınırlı değil.

Lav 6’lı Kase 7,95 TL. Büyük Kase 6,50 TL. Lav 3’lü Kısa Meşrubat bardağı 4,75 TL. Lav 3’lü Uzun Meşrubat Bardağı 4,95 TL. Gondol Tezgah Yanı Çöp Kutusu 2,50 TL. Mutfak Aletleri 3,75 TL. chef’s Granit Efektli Mini Tencere 19,90 TL. Sarımsak Rendesi 2,50 TL. 2’li Dikdörtgen Saklama Kabı 7,95 TL. Basamaklı Tabure 23,90 TL. Yeni Bim kataloğu olan 12 Ekim 2018 Bim aktüel ürünler kataloğunda minikleri sevindirecek ürünler de yer alıyor.Oyun Çadırı 29,90 TL. Römorklu Çiftlik Araçları 15,90 TL. Ahşap Denge Oyunu 9,95 TL. Biberon, emzik, mama önlüğü gibi aksesuarları ile birlikte satışa sunulan İlk Oyuncak Bebeğim 75 TL. 1000 parça Puzzle 19,90 TL.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (19 EKİM 2018)

Mermer Desenli Modern Orta Sehpa 75 TL. Modern Zigon Sehpa 75 TL. Lambader 75 TL. Çiçeklik Sehpa 59,90 TL. 5 Parça MDF Tablo 29,90 TL. Philips GC2990 Buharlı Ütü 149 TL. Altus Blender Seti 109 TL. Simfer Inox Turbo Fırın 175 TL. Kumtel Cam Set Üstü Ocak 299 TL.

Samsung Galaxy J7 Prime Cep Telefonu 1449 TL. Masline Aspiratör 89 TL. Çift Kişilik Nevresim Takımı 64,90 TL. Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 34,90 TL. Diz Üstü Battaniyesi 17,90 TL. Desenli Saçaklı Şal 12,90 TL. Pilsan Sallanan Sevimli At 44,90 TL. Piccolo Mondi Aksesuarlı Oyuncak Kız Bebek 59,90 TL. Lisanslı Kum Boyama 3,25 TL. Boyama Kitabı çeşitleri 2,50 TL.

19 EKİM BİM AKTÜEL KATALOĞU Bim reyonlarda neler satışa sunulacak derseniz Bim Züccaciye Ürünleri büyük indirim avantajları ile satışa sunulacak işte ürünlerin başında; Granit Efektli Turta ve Kek Kalıbı; 12,90 TL.chefs Mini Tencere Çeşitleri;19,90 TL. Hamur Porsiyonlayıcı; 19,90 TL. 2 katlı Kurabiyelik; 14,90 TL. Bu Hafta Bim Aktüel Züccaciye grubunda Lav Ürünleri olarak Borcam Dikdörtgen Tepsi; 19,90 TL dondurma kasesi 6’lı; 9,95 TL.Kahvaltılık Servis tabağı;1,90 TL.Pastoral Pasta Tabağı 6’lı set;7,95 TL.Çay Seti 12 Parça; 19,90 TL.Elit 3’lü Meşrubat Bardağı;4,95 TL.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM'DEKİ İKİ KAPININ SEBEBİ NE?

Son iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesi. Marketten herhangi şey çalan hırsızın iki kapıdan hızlıca kaçması daha zor olacağı için iki kapı sistemi marketin yararına olan bir durum. Zira çıkışta kasa var, ancak girişte hırsızın kaçmasını engelleyecek bir güvenlik yok.

İÇERİDEKİ SICAKLIĞI SABİT Mİ TUTUYOR?

Diğer bir iddia ise iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde. Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş.Ama market, projeyi değiştirmek istemeyince iki kapılı giriş planını devam ettirmiş. Böylece dışarıdan gelen soğuk ya da sıcak havanın marketin içindeki sıcaklığı etkilenmemesi sağlanmış.

BİM ORTAKLIK YAPISI

Ortaklık Yapısı TL %

Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39

Abdulrahman El Khereiji 7.590.000 % 2,50

Firdevs Çizmeci 3.499.980 % 1,15

Fatma Fitnat Topbaş 3.036.000 % 1,00

Ahmed Hamdi Topbaş 1.600.000 % 0,53

Ahmet Hamdi Topbaş 520.000 % 0,17

Ömer Hulusi Topbaş 360.000 % 0,12

İbrahim Halit Çizmeci 20 % 0,00

Diğer (Halka Açık) 213.617.008 % 70,36

Toplam 303.600.000 % 100

BİM İRAN'DAKİ YATIRIMLARI ASKIYA ALDI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın yönetim kurulunda alındığı belirtildi.

BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu.

BİM) BİRLEŞİK MARKETLER A.Ş YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmud Pyirali Kassamali MERALI

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Mustafa BÜYÜKABACI

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Talat İÇÖZ