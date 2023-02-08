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Güncel

BİM, depremden etkilenen vatandaşlara ücretsiz ürün dağıtımına başladı

BİM, deprem bölgesindeki 100'den fazla mağazasında temel ihtiyaç ürünlerini güvenlik güçlerinin gözetiminde halka ücretsiz dağıttı.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
BİM, depremden etkilenen vatandaşlara ücretsiz ürün dağıtımına başladı
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BİM'den yapılan açıklamaya göre, başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır olmak üzere Güneydoğu Anadolu'yu ağır bir şekilde vuran, son yılların en büyük deprem felaketinin ardından depremzedelere yardım için zamana karşı mücadele ediliyor.

İlk andan itibaren yardım çalışmalarına destek veren BİM, resmi kurumlarla iş birliği içinde 20 bin adedin üzerinde battaniye, tek kişilik ve çift kişilik yorganlar, çocuklar için binlerce yorgan, battaniye, atkı, bere, eldiven, sweatshirt, polar, kışlık oduncu gömlek, ayakkabı, yetişkinler için üst ve alt polarlar, kazaklar ve ısıtıcılardan oluşan 100 bine yakın ihtiyaç malzemesini tırlarla bölgeye gönderdi. Ayrıca, afet bölgesindeki depolarından AFAD aracılığıyla temel ihtiyaç maddeleri sevkiyatına da devam ediliyor.

BİM, deprem bölgesindeki 100'den fazla mağazasında da temel ihtiyaç ürünlerini güvenlik güçlerinin gözetiminde halka ücretsiz dağıttı.

- BİM DE DEPREMDEN AĞIR ETKİLENDİ

Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremde çok sayıda BİM çalışanı yaşamını yitirirken, 60'ın üzerinde BİM çalışanı hâlâ enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Bölgede bulunan BİM mağazalarından yaklaşık 500'ü ağır hasar gördü. BİM, azami sayıda mağazayı tekrar açabilmek için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

BİM, öncelikli olarak, bölge halkının günlük hayatındaki ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapabilmesi için mağazaları çalışabilir duruma getirmeyi hedefliyor.

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