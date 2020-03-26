BİM markete yarın neler gelecek? BİM 27 Mart 2020 aktüel ürünleri neler?

26 Mart 2020 Perşembe 10:53 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:53

BİM markete yarın neler gelecek? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Herhafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler raflardaki yerini yarın alacak. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM marketin aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. BİM'de bu hafta; Meizu M6T Cep Telefonu 799,00 TL'den, Fakir Blender Robot Seti 199,00 TL'den, Philips Taşınabilir Şarj Aleti 79,90 TL'den ve Çay Makinesi KTM 2907 99,00 TL'den satışa çıkarılacak.

BİM MARKETE YARIN NELER GELECEK?



BİM markette haftanın yıldız ürünleri ise M6T cep telefonu ve toz torbalı elektrikli süpürgesi oluyor. Miele markalı toz torbalı elektrikli süpürge 599 TL’den satışa sunulacak.

Birbirinden uygun fiyatlar yüz güldürmeye devam ediyor. Diğer yandan mutfak için son derece uygun fiyatlı ürün olacak Fakir markalı blender robot seti 199 TL’den satışa sunulacak.

Çiçeklik sehpa 75 TL’den satışa sunulacak. Diğer yandan çok amaçlı kapaklı kutu 16,90 TL’den raflardaki yerini alacak. Evinizin ihtiyaçları ile son derece uygun fiyatlı ürünler bu hafta sizler için gelecek.

KUMTEL Aspiratör 109,00 TL'den, KUMTEL Set Üstü Ocak 279,00 TL'den, Relax Çelik Termos 2 lt 59,90 TL'den, Mermer Desenli Katlanır Masa 49,90 TL'den satılacak.

Altus Baskül 49,90 TL'den, Soley Çift Kişilik Çarşaf 22,90 TL'den, Soley Tek Kişilik Çarşaf 19,90 TL'den satışa çıkarılacak.

BİM saat kaçta açılıyor? BİM 2020 açılış kapanış saati nasıl oldu?