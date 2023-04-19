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BİM'den kadın kooperatiflerine destek

BİM, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle Mersin, Tokat, Hakkâri, Uşak ve İzmir'de bulunan kadın kooperatiflerinden tedarik edilen ürünleri Türkiye'deki tüm mağazalarında 25 Nisan'da satışa sunacak. Aktüel ürünler kategorisinde tüketiciyle buluşacak ürünler kurutulmuş limon, salamura yaprak, bal, tarhana ve enginar olacak.

19 Nisan 2023 Çarşamba 16:58 - Güncelleme:
BİM'den kadın kooperatiflerine destek
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BİM, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışmalarına devam eden KEDV ile anlamlı bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliğiyle 25 Nisan'da satışa sunulacak aktüel ürünler kategorisinde 5 farklı şehirde, o ile özgü ve kadın kooperatifleri tarafından üretilmiş yerel lezzetler ilk kez Türkiye'deki tüm BİM mağazalarında tüketiciyle buluşacak.

BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler S.S. Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden kurutulmuş limon, Tokat Kadın Kooperatifi'nden salamura yaprak, S.S. Hakkâri Çiçeklerin Özü Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nden bal, Uşak Hatice Sultan Doğal Ürünler' den tarhana ve S.S. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden Urla usulü enginar marine olacak.

KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI (KEDV)

KEDV 1986'dan bugüne, yoksulluğa karşı dar gelirli kadınların yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek amacıyla çeşitli programlar yürütüyor. Kadınların kooperatifleşmeleri, ortak işler kurarak pazara erişimleri, tedarik zincirinde yer almaları ve iletişim ağları kurmaları için teknik ve finansal destek sağlıyor. Bakım hizmetlerine erişimlerini artırmak için, çocuk ve yaşlı bakımı alanında toplum temelli alternatif hizmet modelleri geliştiriyor ve uyguluyor. Kadınları mahallelerini krizler ve afetlere karşı daha dirençli hale getirecek, mahallede dayanışma ve sosyal uyumu güçlendirecek eylem planları hazırlamaları için destekliyor ve yerel yönetimlerle beraber bunların uygulaması için iş birlikleri kuruyor. KEDV bu çalışmalarıyla her yıl, Türkiye'nin bütün bölgelerinden on binlerce kadın ve çocuğa ulaşıyor. BİM her zaman yerel üretici ve küçük ölçekli kooperatif ürünlerini tüketiciyle buluşturmaya, onlara destek olmaya devam edecektir.

  • kadın kooperatifleri
  • Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

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