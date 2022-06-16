Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Fatih'in kılıcının benzerini hediye etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Şuşa Beyannamesi'nin birinci yıl dönümü etkinlikleri ile 9. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Yıldırım'ı kabul etti. Kabulde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiğine vurgu yapılan görüşmede, ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşme sonunda Yıldırım, Aliyev'e kılıç hediye etti. Yıldırım, "Bu, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının aynısıdır ve Karabağ fatihi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hediye ediliyor." ifadelerini kullandı.