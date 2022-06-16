İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2022 Perşembe / 17 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3066
  • EURO
    18,2302
  • ALTIN
    1026.02
  • BIST100
    2485.36
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Fatih'in kılıcının benzerini hediye etti
Güncel

Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Fatih'in kılıcının benzerini hediye etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bakü'de bir araya geldiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının benzerini hediye etti.

AA16 Haziran 2022 Perşembe 18:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Şuşa Beyannamesi'nin birinci yıl dönümü etkinlikleri ile 9. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Yıldırım'ı kabul etti. Kabulde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiğine vurgu yapılan görüşmede, ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşme sonunda Yıldırım, Aliyev'e kılıç hediye etti. Yıldırım, "Bu, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının aynısıdır ve Karabağ fatihi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hediye ediliyor." ifadelerini kullandı.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  • bakü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.