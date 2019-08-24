Yıldırım, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile yangında zarar gören bölgeyi helikopterle havadan inceledi.

Menderes ilçesinde 2 yıl önce yanan ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılan bölgeyi de inceleyen Yıldırım, İzmir Valiliğinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp 3 ilçeye sıçrayan yangına 20 helikopterin müdahale ettiğini, yangın bölgesinde bulunan 400 ton ile bin 600 ton arası kapasiteli havuzların etkin kullanıldığını ifade eden Yıldırım, yangında Tokat'tan İzmir'e kadar olan bölgeden sevk edilen 237 arazöz, 45 su taşıma aracı, 29 müdahale aracının görev yaptığını, belediyelere ait 95 itfaiye aracının da destek olduğunu aktardı.

Yangında can kaybı olmamasının en önemli teselli kaynağı olduğuna işaret eden Yıldırım, "Yangın niye çıktı, teknik bir mesele, bütün yönleriyle idari, adli tahkikatlara devam ediliyor. İlk bulgulara göre bir sabotaj ihtimali düşük ama yine de göz ardı edilmiyor." dedi.

İzmir'de önceki yıllarda yanan alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin fotoğrafları gösteren Yıldırım, "Menderes'te 2017 yılında yangın çıktı. Burada 1 milyon 800 bin ağaç dikilmiş. Ormanlaştırma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ile orman varlığının ciddi ölçüde artırıldığını vurgulayan Yıldırım, "Dünyada orman varlığını, tüm yangınlara rağmen en fazla artıran ülkeler arasında Türkiye var. 2 milyon hektardan fazla bir orman varlığımız artırılmış oldu." dedi.