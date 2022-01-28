İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Binali Yıldırım köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti
Güncel

Binali Yıldırım köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan'da sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Emir Beşiktaş'ı (9) ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

DHA28 Ocak 2022 Cuma 17:16 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 17:16
ABONE OL

Üzümlü ilçesinde, 10 Ocak akşamı evinin önünde oynayan Emir Beşiktaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan Emir, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Emir, taburcu edilerek evine gönderildi. Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da Vali Mehmet Makas ile birlikte Emir Beşiktaş'ı evinde ziyaret etti. Emir'in sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi alan Yıldırım, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.