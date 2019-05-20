Binali Yıldırım, otogar esnafıyla sahurda buluştu

Yıldırım, Harem Otogarı İşletmecileri, Acenteleri ve Esnafları Derneği tarafından otogarda düzenlenen sahur programında, otobüsçüler, taksiciler, minibüsçüler ve kamyoncuların temsilcileriyle bir araya geldi.

Temsilcilerle sohbet eden Yıldırım, sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini sundu.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yük olanlar, bir de Türkiye'nin yükünü taşıyanlar olduğunu söyledi.

Temsilcilerin, Türkiye'nin yükünü taşıyan kişiler olduğunu ifade eden Yıldırım, "Millete yük olan değil, milletin yükünü taşıyan, yükünü hafifleten, çilekeş bir sektörden bahsediyoruz. Topal Dursun babamın mekanı cennet olsun. Bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Çok çekti. Bugünkü yollar olsaydı herhalde bu kadar hayıflanmazdı. Onları göremedi. Eskiden bu işin ne kadar büyük bir çile olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hamdolsun yollarımız kaymak gibi." diye konuştu.

Türkiye'nin her tarafında 26 bin kilometre bölünmüş yol olduğunu kaydeden Yıldırım, bu yolların sadece İstanbul'da değil, Hakkari, Bitlis ve Sinop başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin doğusunu, batısını, güneyini ve kuzeyini 16 sene içerisinde pırıl pırıl yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, sevenleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik ama bir şeye dikkat ettik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Onun için hiç kimse heveslenmesin. Bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine hiç kimse zarar veremez. Buna hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Bunu neye dayanarak söylüyorum. Size dayanarak söylüyorum. 15 Temmuz gecesi, siz bunu gösterdiniz. Bu memleket sahipsiz değildir ve herkes indi meydanlara... Alçaklara hak ettiği cevabı verdiniz."

19 Mayıs'ın anlamlı bir gün olduğuna değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"100 yıl önce. Şu Marmara, boğazlar düşman gemileriyle dolmuş. İşgalciler, Beyoğlu'nun göbeğine karargah kurmuş. Babıali Hükümeti perişan. Eli kolu bağlanmış. İzmir işgal edilmiş. Anadolu toprakları, Antep, Maraş, her tarafta işgal var. Doğu'dan Ermeniler, Batı'dan Rumlar, hepsi, yedi düvel gelmiş yerleşmiş. Niye? Osmanlı'nın mülkünü yok etmek, bu ülkenin insanını esaret altına almak için. Bakın dünyada coğrafyamız değişmiş olabilir, bayrağımız değişmiş olabilir, zaman zaman Osmanlı olmuş, Selçuklu olmuş, Karahanlı olmuş. 16 devlet. İsimler değişmiş ama değişmeyen bir şey olmuş. Hiçbir zaman bu millet esaret altına girmemiş. Yani bağımsızlık bizim karakterimizde var. Biz esaret altında yaşayacak bir millet değiliz. Yemez, içmez, uyumaz ama bayrağımıza, toprağımıza sahip çıkarız. Buna göz dikenlerin de canına okuruz. 15 Temmuz gecesi yaptığımız gibi her zaman yaparız. 19 Mayıs böyle bir ruh. Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 38 arkadaşıyla yine Padişah Vahdettin'in bilgisi dahilinde Anadolu'ya gönderdi. 9. Ordu Müfettişi olarak. İstanbul'dan çıkıyorlar. Çünkü burada eli kolu bağlı herkesin. Gidin oradan bu bağımsızlık meşalesini yakın. Dalga dalga Anadolu'ya gitsin. Ondan sonraki süreçler malum."

Harem otogarının taşınması konusuyla ilgili konuşan Yıldırım, "Harem otogarındayız. Buranın misafiriyiz. Ben İstanbul'da gözümü burada açtım. Burada otogarın esnafının misafiriyiz. Şimdi buranın bir taşınma hikayesi var. Bu artık sürdürülebilir bir şey değil. Gelişen şartlar içinde bunu en kısa zamanda inşallah ele alıp gereği yapılacak. İster başkan olayım, ister olmayayım sözü de veriyorum. Olmazsak da yapılacak olsak da yapılacak." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle düzenlenen idari para cezaları konusuna değinen Yıldırım, "Köprü cezalarında teklif, meclise verildi. Bu hafta görüşülecek. O iş tamam ve bundan sonra da artık onlar geçecekler vızır vızır cezasız. Birinci köprüden de ikinci köprüden de geçecekler." dedi.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Harem Otogarı İşletmecileri, Acenteleri ve Esnafları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kolaçoğlu, Haydarpaşa Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (HAY-KOOP) Başkanı Erdal Şengül, Harem Gebze Minibüsçüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramis Yılmaz ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu katıldı.