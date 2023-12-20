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Güncel

Binanın 3. katında patlama! Ardından yangın çıktı

Kars'ta bir binada meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
Binanın 3. katında patlama! Ardından yangın çıktı
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Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olayda, patlamanın meydana geldiği 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı, yangın çıktı.

Ekipler, binadakileri tahliye edip, yangını tamamen söndürdü.

Çevredeki binaların camlarının da patlamanın etkisiyle kırıldığı olayda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tahliye edilen bina sakinleri, ekiplerin çalışmasını gözyaşları içinde takip etti.

- "PATLAMANIN DOĞAL GAZ KAYNAKLI OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Vali Ziya Polat, bölgeye gelip inceleme yaptıktan sonra gazetecilere, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Ekiplerin incelemesinin sürdüğünü ifade eden Polat, "Şu an 3 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 1 vatandaşımızda 2. derece yanık var. Diğer iki vatandaşımızda Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Kontrol amaçlı hastanelerimizde tutuyoruz. Üniversite hastanesine sevk ettiğimiz hastamızın durumuna bakacağız, belki sevk edeceğiz. Geçmiş olsun, Rabbim büyüğünden korusun. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

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