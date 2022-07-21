Binbaşı Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının faili terörist tutuklandı

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik ve avukatlar katıldı. Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesiyle alakasının olmadığını ve susma hakkını kullanmak istediğini belirten Çelik, mahkeme heyetinden serbest kalmayı talep etti.

Sanık avukatları da Çelik'in, mahkeme heyetinden adli kontrol hükümleri çerçevesinde serbest bırakılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı da sanık Çelik'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesini kamu adına talep etti.

Mahkeme heyeti ise dosyada bulunan tutanaklar, beyanlar ve diğer tüm deliller nazara alındığında Çelik'in, "silahlı terör örgütüne üye olma", "kasten adam öldürme (teşebbüs)", "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ülkenin bütünlüğünü bozma (teşebbüs)" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphelisinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, sanığın üzerine yüklenen suçlarda öngörülen ceza miktarına nazaran sanığın, kaçma ve saklanma ihtimali, sanık hakkında uygulanacak her türlü adli kontrol kararının bu aşamada umulan gayeye hizmet etmeyeceği, sanığın üzerine yüklenen suçun kanunda belirtilen ceza miktarının alt ve üst sınırları, tutuklama tedbirinin ölçülük ilkesine aykırı olmayacağı hususları göz önüne alınarak tutuklanmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ara kararın verildiği duruşma, 3 Kasım 2022 günü saat 09.40'a ertelendi.