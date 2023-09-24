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Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'da yer alan bilgilere göre; Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

IHA24 Eylül 2023 Pazar 23:36 - Güncelleme:
Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.18'de merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

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