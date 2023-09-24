Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.18'de merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 24, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Yayladere (Bingöl)
Tarih:2023-09-24
Saat:23:18:19 TSİ
Enlem:39.302 N
Boylam:40.084 E
Derinlik:7 km
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