Bingöl'de 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı JASAT, İSTH., KOM ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca suç ve suçluyla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde aralarında; 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma/Taşıma/Bulundurma' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçları da olmak üzere 11 farklı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olup, 3 yıldır firari durumda olan, S.D. isimli şahıs saklandığı evde icra edilen operasyon sonucunda yakalandı" denildi.

Şahsın üzerinde, evinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1 adet 9 mm makineli tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği,4 adet tabanca şarjörü, 110 adet tabanca fişeği, 121 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği ve şahsın tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.