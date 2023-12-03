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  • Bingöl'de 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncel

Bingöl'de 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olan şahıs yakalandı.

IHA3 Aralık 2023 Pazar 13:24 - Güncelleme:
Bingöl'de 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı JASAT, İSTH., KOM ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca suç ve suçluyla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde aralarında; 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma/Taşıma/Bulundurma' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçları da olmak üzere 11 farklı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olup, 3 yıldır firari durumda olan, S.D. isimli şahıs saklandığı evde icra edilen operasyon sonucunda yakalandı" denildi.

Şahsın üzerinde, evinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1 adet 9 mm makineli tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği,4 adet tabanca şarjörü, 110 adet tabanca fişeği, 121 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği ve şahsın tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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