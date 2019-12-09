Bingöl'de gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu
Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Güzeldere Köyü Jandarma Karakolunda görevli astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29), çıktığı 10 metre yüksekliğindeki gözetleme kulesinden dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı Genç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.