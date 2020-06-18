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Bingöl'de kadın askerler depremzede ailelerin yarasını sarıyor

Bingöl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen kadın ve çocuklara destek oluyor.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 16:33 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 16:33
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Merkez üssü Karlıova ilçesi olan depremin ardından yörede yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kadın astsubaylar, program dahilinde depremden en çok etkilenen, güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu Kaynarpınar köyünde çadırda yaşayan ailelerle bir araya geldi.

Kadın ile çocukların talep ve sorunlarını dinleyerek üzüntülerini paylaşan ekipler, onlara psikolojik destek veriyor.

Kadın astsubaylar, oyun oynadıkları çocuklara çeşitli hediyeler vererek, depremin etkilerinden kurtulmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.

Depremzede Gülcan Aydın, AA muhabirine, sobayı yakmak için eve girdiğinde depremin meydana geldiğini anlatarak, "O anda duvara çarptım. Dışarıya kaçmaya çalıştım ancak kapı sıkışmış açılmıyordu. Kendimden geçtim. Gözümü açtığımda kendimi dışarı buldum. Beni dışarı çıkarmışlar." dedi.

Jandarma ekiplerinin kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, "Bize moral verdiler. Güç aldım, onlarla sohbet ederken kendime geldim. Sanki deprem şokunu üzerimden attım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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