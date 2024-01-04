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Güncel

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait 8 katlı mağara tespit edildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait olan 8 katlı mağara tespit edildi. Mağara ve içerisindeki malzemeler daha sonra imha edildi.

IHA4 Ocak 2024 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait 8 katlı mağara tespit edildi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Genç ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın Operasyonu çerçevesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 8 katlı mağara tespit etti. Valilikten yapılan açıklamada, 'İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak/barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Genç ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın Operasyonu kapsamında, 8 katlı mağarada yapılan aramada 17 adet kullanılmaya hazır EYP düzeneği ile çok miktarda patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çivi ve metal parçaları, 22 adet büyük tüp, 4 adet şarjör, 250 adet pil, 14 adet varil içerisinde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve benzin ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi.

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