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Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

Bingöl'de kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yan yattığı kazada yaralı sayısı 21'e yükselirken, Vali Ahmet Hamdi Usta ve Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata yaralıları hastanede ziyaret etti.

Ajanslar16 Mart 2024 Cumartesi 02:25 - Güncelleme:
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
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Karlıova- Erzurum karayolunda kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde yaralananların sayısı, sonradan hastaneye kaldırılanlara ile birlikte 21'e yükseldi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, Bingöl-Karlıova karayolunda meydana gelen ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 SD 1821 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralı sayısı 21'e yükselirken, yaralılar Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİLGÖL VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bingöl Karlıova'daki tek taraflı otobüs kazasında yaralanan vatandaşlarımızı Bingöl Milletvekilimiz Zeki Korkutata ile birlikte hastanede ziyaret ettik. Daha sonra gelenlerle birlikte 21'e ulaşan yaralılarımızın durumu hakkında başhekimimizden bilgi aldık. Hayati tehlikeleri yok. Hepsinin durumu iyi. Tedbir amaçlı tedavilerine devam ediliyor. Allah beterinden saklasın. Her birine acil şifalar diliyorum" dedi.

AK PARTİ'DEN ZİYARET

AK Parti Milletvekili Zeki Korkutata, yaralıları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

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