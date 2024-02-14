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Bingöl'den Erzincan'a yardım eli! Maden'deki çalışmalara destek sağlanacak

Bingöl Valiliği, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan işçilerin kurtarılması çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine araç ve personel gönderdi.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 00:26 - Güncelleme:
Bingöl'den Erzincan'a yardım eli! Maden'deki çalışmalara destek sağlanacak
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de valiliğin ve halkın Erzincan'ın yanında olduğunu belirtti.

Erzincan Valiliği ile yaptıkları görüşme sonrasında iş makinesi ve projektör ihtiyaçlarını aldıklarını ifade eden Vali Usta, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresinden 3 dozer, 3 loder, 3 tır, pikap ve 11 personel, DSİ'den dozer, tır, pikap, dozer bıçağı taşıyan kamyon ve 6 personel, Fırat EDAŞ'tan 10 projektör, AFAD'dan arama kurtarma aracı, 6 projektör ve 6 kişilik arama kurtarma ekibi olmak üzere Bingöl Valiliği olarak toplam 7 iş makinası, 4 tır, kamyon, pikap, arama kurtarma aracı, 16 projektör ve 23 personelden oluşan ekibimizi Vali Yardımcımız Malik Çalışlar liderliğinde toprak altındaki canlara ulaşmak yolunda çalışmalarda bulunmak üzere Erzincan İliç'e yolcu ettik. Allah yollarını açık etsin."

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