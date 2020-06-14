İSTANBUL 24°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8191
  • EURO
    7,6779
  • ALTIN
    379.357
  • BIST100
    109835
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bingöl'den son dakika deprem haberi! KOERİ Bingöl'de şiddetli depremi duyurdu!
Güncel

Bingöl'den son dakika deprem haberi! KOERİ Bingöl'de şiddetli depremi duyurdu!

Bingöl'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi (KOERİ) yaptığı son dakika açıklamasında bugün saat 17,24 sularında merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ ve Erzincan gibi çevre illerde de hissedildi. İşte Bingöl'den gelen son dakika haberi ve son depremlerin ayrıntıları

14 Haziran 2020 Pazar  17:51 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 17:51
ABONE OL

Kandilli Rasathanesi sitesi KOERİ'den verilen son dakika ve son depremler bilgisine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.8 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Kandilli'den yapılan son deprem açıklamasında dakikalar sonra depremin büyüklüğü 5,8 olarak revize edildi. Depremin şiddetli gerçekleştiği ve çevre illerden de sarsıntı olarak hissedildiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ KOERİ SON DEPREMLER LİSTESİNDE YER ALDI

İşte son depremler ve saatleri;

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2020.06.14 17:24:27 39.3100 40.8200 5.0 -.- 5.9 -.- KARLIOVA-BINGOL Otomatik

2020.06.14 16:09:54 38.2627 38.8482 1.0 -.- 2.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.14 15:22:56 34.7182 25.4503 31.4 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.06.14 15:02:13 35.3245 26.6698 49.4 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.06.14 13:16:29 39.3403 27.8748 5.0 -.- 2.0 -.- KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR)

2020.06.14 12:09:40 37.1892 27.9683 0.0 -.- 1.6 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)

2020.06.14 10:57:04 38.8697 26.4268 5.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2020.06.14 10:36:49 38.6895 38.1273 5.4 -.- 2.1 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

KOERİ son depremler açıklamasında sarsıntıyı az hisseden vatandaşların "Bingöl'de deprem mi oldu?" sorusunu cevapladı ve depremin yerin 5.0 km derinliğinde ve 5.9 şiddetinde gerçekleştiğini duyurdu. Bingöl depreminin şiddetinin daha sonra 5.8 olarak revize edildiği belirtildi.

Ayrıntıları takip ediyoruz

Yılan köpeğe böyle saldırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.