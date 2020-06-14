Bingöl'den son dakika deprem haberi! KOERİ Bingöl'de şiddetli depremi duyurdu!

14 Haziran 2020 Pazar 17:51 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 17:51

Kandilli Rasathanesi sitesi KOERİ'den verilen son dakika ve son depremler bilgisine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.8 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Kandilli'den yapılan son deprem açıklamasında dakikalar sonra depremin büyüklüğü 5,8 olarak revize edildi. Depremin şiddetli gerçekleştiği ve çevre illerden de sarsıntı olarak hissedildiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ KOERİ SON DEPREMLER LİSTESİNDE YER ALDI

İşte son depremler ve saatleri;

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2020.06.14 17:24:27 39.3100 40.8200 5.0 -.- 5.9 -.- KARLIOVA-BINGOL Otomatik

2020.06.14 16:09:54 38.2627 38.8482 1.0 -.- 2.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.14 15:22:56 34.7182 25.4503 31.4 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.06.14 15:02:13 35.3245 26.6698 49.4 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.06.14 13:16:29 39.3403 27.8748 5.0 -.- 2.0 -.- KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR)

2020.06.14 12:09:40 37.1892 27.9683 0.0 -.- 1.6 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)

2020.06.14 10:57:04 38.8697 26.4268 5.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2020.06.14 10:36:49 38.6895 38.1273 5.4 -.- 2.1 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

KOERİ son depremler açıklamasında sarsıntıyı az hisseden vatandaşların "Bingöl'de deprem mi oldu?" sorusunu cevapladı ve depremin yerin 5.0 km derinliğinde ve 5.9 şiddetinde gerçekleştiğini duyurdu. Bingöl depreminin şiddetinin daha sonra 5.8 olarak revize edildiği belirtildi.

Ayrıntıları takip ediyoruz