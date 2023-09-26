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  • Binlerce İstanbullu mağdur olmuştu... İBB metrosunun neden yolda kaldığı ortaya çıktı
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Binlerce İstanbullu mağdur olmuştu... İBB metrosunun neden yolda kaldığı ortaya çıktı

Bugün sabah saatlerinde Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen ve binlerce İstanbullunun 3 saat boyunca mağdur olduğu metro arızasının nedeni ortaya çıktı. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, teknik arızanın scada sistemindeki problemden kaynaklandığını belirtti. Raylı sistem, metrobüs ve İETT başta olmak üzere İstanbul ulaşımında yaşanan sıkıntıların sorumlusunun 2019'da göreve gelen İBB yönetimi olduğunu söyleyen Özdemir, 'CHP'li İBB yönetimi 4.5 yılını doldurdu. Üst yönetimin İstanbul'un dışından yapılan transferlerle ve İstanbul'u tanımayan kadrolarla yönetiliyor.' dedi.

26 Eylül 2023 Salı 17:31 - Güncelleme:
Binlerce İstanbullu mağdur olmuştu... İBB metrosunun neden yolda kaldığı ortaya çıktı
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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durmuştu. İstasyonlar yoğunluk oluşurken yolculardın bir kısmı metro hattında yürümüştü. Başta işe gidenler olmak üzere İstanbullular, 3 saat mağduriyet yaşamıştı.

3 SAAT BOYUNCA SERVİS DIŞI KALDI

Konuyla ilgili olarak İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, açıklamalarda bulundu. İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan Özdemir, "Scada yani metroların güzergahını ayarlayan sistemindeki arıza nedeniyle Yenikapı-Hacıosman metrosu 3 saat boyunca servis dışı kaldı. Bu aksaklıkların yaşanmaması için kontrollerinin düzenli yapılması, ehil kişilerin işin başında olması ve burayı yönetmesi gerekir" dedi.

"TÜM SIKINTILARIN SEBEBİ İSTANBUL'U TANIMAYAN KADROLARLA YÖNETİLMESİ"

Raylı sistem, metrobüs ve İETT başta olmak üzere İstanbul ulaşımında yaşanan sıkıntıların sorumlusunun 2019'da göreve gelen İBB yönetimi olduğunu söyleyen Özdemir, "CHP'li İBB yönetimi 4.5 yılını doldurdu. Üst yönetimin İstanbul'un dışından yapılan transferlerle ve İstanbul'u tanımayan kadrolarla yönetiliyor. İBB, birçok alandaki amir ve müdürlerin geçmiş hafızayı barındırmayan, bilgi birikimi olmayan isimlerle doldurulunca böylesine bir sonuç kaçınılmaz hale geliyor" diye konuştu.

  • metro arızası
  • scada sorunu
  • İBB yönetimi

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