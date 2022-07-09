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Binlerce vatandaş Ayasofya-i Kebir Camisi'ne akın etti

Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Ayasofya-i Kebir Camisi'ne akın etti. Namazdan önce camiinin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadleriyle avluda bayram namazını eda etti.

IHA9 Temmuz 2022 Cumartesi 07:43 - Güncelleme:
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Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş Ayasofya-i Kebir Camisi'ni doldurdu. Sabah namazı ile birlikte artmaya başlayan Ayasofya-i Kebir Camisi'ndeki kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Ayasofya-i Kebir Camisi'ne gelen vatandaşlar avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.

BİNLERCE VATANDAŞ AYASOFYA-İ KEBİR CAMİSİ'NE AKIN ETTİ

Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Camisi Şerif'inde kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı. Kısa sürede caminin içi dolarken, içeriye sığmayan vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeler ile Ayasofya Meydanı'nda bayram namazını kıldı.

Camiye giden çeşitli bölgelerde kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştu.

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