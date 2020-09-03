Bir aile daha evlat nöbetine katıldı

AA 03 Eylül 2020 Perşembe 12:51 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 12:51

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi bir yılı geride bıraktı.

Muş'un Bulanık ilçesinden gelen anne Ribabşa Baykara da 7 yıl önce 18 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Azad'ı terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak amacıyla eyleme dahil oldu.

Baykara, Kürtçe yaptığı konuşmada, HDP oğlunu dağa gönderdiği için eyleme destek verdiğini söyledi.

Kadın haliyle evini kilitleyip oğluna kavuşma ümidiyle Diyarbakır'a geldiğini anlatan Baykara, şöyle devam etti:

"Oğlumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Kimsesizim, çaresizim. Çocuğumun yolunu gözlüyorum. 18 yaşındayken gitti. Tarlada çalışıyordu. Onu kandırıp götürdüler. 7 yıl 3 aydır ondan hiçbir haber alamadım. Sağ ya da ölü ondan haber almak istiyorum. Eğer yaşıyorsa dönsün. Evladım için buraya geldim. Allah bütün annelerin yüreğini ferahlatsın."

Baykara, oğlunun örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

