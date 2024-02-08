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Bir ay önce evlendiği eşini öldürdü

ELAZIĞ'da fizyoterapi teknikeri Burcu Demir (32), 1 ay önce nikahının kıyıldığı uzman çavuş O.D. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

DHA8 Şubat 2024 Perşembe 11:21 - Güncelleme:
Bir ay önce evlendiği eşini öldürdü
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Olay, sabah saatlerinde Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Fizyoterapi teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir, 1 ay önce evlendiği uzman çavuş O.D. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.D., belinden çıkardığı tabanca ile Burcu Demir'e ateş etti. Başından ve göğsünden vurulan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aracı ile kaçtı. Burcu Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatıldı. Çiftin 1 ay önce resmi nikahlarının kıyıldığı ancak düğünlerinin yapılmadığı öğrenildi.

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