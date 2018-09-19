Bir kereden çok şey olur! 

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Alp Seyyah, memleketi Sivas’ta mahalle arasında sohbet eden gençlerin yanına giderek önce bir süre sohbet etti. Sonra sigara içip içmediklerini sordu. Sigara içtiklerini belirten gençlere onları rahatlatacak, zararsız bir karışıma sahip olduğunu söyledi. İlk başta kabul etmeyen gençler Seyyah’ın “bir kereden bir şey olmaz” ısrarları sonrası uyuşturucu madde olduğunu düşündükleri karışımı kabul etti. Beş dakikada uyuşturucu kullanmaya ikna edilen gençler, bilmedikleri maddeyi kullanmakla kalmayıp bir miktar da satın aldı. Yanlarından ayrılan Seyyah, bir süre sonra gençlere dönerek, içtikleri şeyin; şeker, nane ve kekik karışımı zararsız bir madde olduğunu belirtti. Seyyah, “Gençlerimizin bağımlı olmaya çok müsait olduklarını test ettim. Bu proje ile farkındalık oluşturup ailelerin dikkatini çekmeyi amaçlıyorum” dedi.