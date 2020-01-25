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Güncel

Bir mucize kurtuluş daha! 19 saat sonra kurtarıldı

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.

25.01.2020  16:45 - Güncelleme: 25.01.2020  16:53

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki enkazdan 3 kişi kurtarıldı

Kurtarma çalışmaları kapsamında merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kadın daha yaralı çıkarıldı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yıkılan binanın enkazından iki kişi daha 14 saat sonra sağ çıkarıldı. 

Gezin köyündeki çöken binadan hamile kadın 12 saat sonra kurtarıldı

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazında ekipler tarafından 12 saat sonra enkazdan bir kişi canlı çıkarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan çıkarılan kişinin hamile bir kadın olduğu öğrenildi.

Malatya'da kerpiç evin enkazından 2 kişi kurtarıldı

Malatya'nın Doğanyol ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından ise 2 kişi kurtarıldı. 

Bakan Soylu: Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz

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