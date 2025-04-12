İstanbul'da işçilerin peş peşe grev kararı aldığı CHP'li belediyelerde yeni bir kriz daha patlak verdi.

CHP'li Sinem Dedetaş yönetimindeki Üsküdar Belediyesi personelin maaş ödemelerini ertelediğini duyurdu.

Belediye personeli kararı gönderilen SMS'le öğrendi. Bordro işlemlerinde yaşanan gecikmeyi bahane eden Üsküdar Belediyesi personele gönderdiği mesajda, "Değerli çalışanlarımız, dokuz günlük Ramazan Bayramı idari tatilinden kaynaklı bordro işlemlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle, Mart 2025 dönemi maaş ödemeleri 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ve beklenen oldu; CHP'li Üsküdar Belediyesi 1. yılın sonunda personel maaşı ödeyemiyor" ifadelerini kullandı.