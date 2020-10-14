AA 14 Ekim 2020 Çarşamba 15:59 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 16:08

Valilikten yapılan açıklamada, "Teatra Jiyana Nü" özel tiyatro ekibi tarafından dün sergilenmesi planlanan "Beru: Klakson Borizan Birt" isimli tiyatro oyununun, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığınca Kürtçe olduğu için yasaklanmadığı ifade edildi.

Türkçe, Kürtçe veya hangi dilde olursa olsun, terör propagandası yapmanın kanunlarda yasak olduğu ve bu tür girişimlere kesinlikle müsaade edilemeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Teatra Jiyana Nü (Yeni Yaşam Tiyatrosu) isimli tiyatro grubunun -sözde- devlet ve terör ilişkilerini irdeleyen 'Beru; Klakson Borizan Birt' isimli tiyatronun var olan oyununun tüm kurgusu PKK terör örgütünün ülkemize karşı yürüttüğü terör propagandasına dönüştürülmek suretiyle oluşturulduğu yönünde güvenlik güçlerimizin tespiti söz konusudur. Bir tiyatro oyununun PKK terör örgütünün propagandasına dönüştürülmesi asla kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak soruşturmalar başlatılmıştır."