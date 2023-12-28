Birbirlerine düştüler! DEM Parti sözcülüğüne soyunan CHP'den İYİ Parti'ye Gara hatırlatması

CHP ve İYİ Parti arasında gerilim iyice tırmandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yerel seçimlerde 'İttifak yok' çıkışı yaptı. Partisinde peş peşe istifa dalgası yaşandı.

Partisine operasyon yapıldığını söyleyen ve "Bu bir savaş ilanıdır. Ben varım" diyen Meral Akşener, dünkü grup toplantısında yine eski ortağı CHP'yi hedef aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de imzalanan teröre lanet bildirini imzalamamasına tepki gösteren Meral Akşener "Terörü aklamaya kalkanların gazi meclisimizde yeri yoktur. Haine hain diyemeyen, sözde demokrasi havarisi riyakarlarla, oy kazanma uğruna bölücülere ses çıkarmayan koltuk meraklısı fırsatçılarla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meral Akşener'in DEM Parti ve CHP'ye yönelik sözlerini çok sert cevapladı. Başarır, "Gara saldırısında 16 evladımız şehit olduğunda unutmasınlar aynı gerekçelerle birileri de imza atmamıştı. Ve doğru yapmıştı. O gün nasıl Meral Hanımın milliyetçiliğinden hiç bir şey eksilmemişse bizim de eksilmez. O gün niye imza atmadıysa bugün de biz imza atmadık. Doğru duruş budur. İyi Parti de hanımefendi de bizim özelikle bildirimizi, söylemlerimizi değerlendirirse bence yanlış düşündüğünü görecektir" diyerek Meral Akşener'i hedef aldı.

Tehdit gibi açıklamalarına devam eden Ali Mahir Başarır, şehit cenazelerinde CHP'li vekillere ve Özgür Özel'e tepki gösteren vatandaşları ise provokatörlükle suçladı.