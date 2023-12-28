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Güncel

Birbirlerine düştüler! DEM Parti sözcülüğüne soyunan CHP'den İYİ Parti'ye Gara hatırlatması

14-28 Mayıs seçimlerinde aralarından su sızmayan CHP ile İYİ Parti son dönemlerde çıkan kavga ve tartışmalarla birbirine düştü. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meral Akşener'in DEM Parti ve CHP'ye yönelik sözleri üzerinden yüklendi. Hem partisinin hem de İYİ Parti'nin terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu gözler önüne seren CHP'li Başarır, 'Gara saldırısında 16 evladımız şehit olduğunda unutmasınlar aynı gerekçelerle birileri de imza atmamıştı. Ve doğru yapmıştı. O gün nasıl Meral Hanımın milliyetçiliğinden hiç bir şey eksilmemişse bizim de eksilmez.' dedi.

28 Aralık 2023 Perşembe 11:10 - Güncelleme:
Birbirlerine düştüler! DEM Parti sözcülüğüne soyunan CHP'den İYİ Parti'ye Gara hatırlatması
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CHP ve İYİ Parti arasında gerilim iyice tırmandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yerel seçimlerde 'İttifak yok' çıkışı yaptı. Partisinde peş peşe istifa dalgası yaşandı.

Partisine operasyon yapıldığını söyleyen ve "Bu bir savaş ilanıdır. Ben varım" diyen Meral Akşener, dünkü grup toplantısında yine eski ortağı CHP'yi hedef aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de imzalanan teröre lanet bildirini imzalamamasına tepki gösteren Meral Akşener "Terörü aklamaya kalkanların gazi meclisimizde yeri yoktur. Haine hain diyemeyen, sözde demokrasi havarisi riyakarlarla, oy kazanma uğruna bölücülere ses çıkarmayan koltuk meraklısı fırsatçılarla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meral Akşener'in DEM Parti ve CHP'ye yönelik sözlerini çok sert cevapladı. Başarır, "Gara saldırısında 16 evladımız şehit olduğunda unutmasınlar aynı gerekçelerle birileri de imza atmamıştı. Ve doğru yapmıştı. O gün nasıl Meral Hanımın milliyetçiliğinden hiç bir şey eksilmemişse bizim de eksilmez. O gün niye imza atmadıysa bugün de biz imza atmadık. Doğru duruş budur. İyi Parti de hanımefendi de bizim özelikle bildirimizi, söylemlerimizi değerlendirirse bence yanlış düşündüğünü görecektir" diyerek Meral Akşener'i hedef aldı.

Tehdit gibi açıklamalarına devam eden Ali Mahir Başarır, şehit cenazelerinde CHP'li vekillere ve Özgür Özel'e tepki gösteren vatandaşları ise provokatörlükle suçladı.

  • CHP-İYİ Parti kavgası
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  • CHP-İYİ Parti tartışması

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